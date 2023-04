Tenta rapina e investe il corriere

Mentre stava consegnando i pacchi alle famiglie che avevano effettuato alcuni ordini online, un corriere è stato aggredito da due persone, una in sella a una potente motocicletta e un’altra in auto, che ha cercato d’investirlo. Così il furto di pacchi si è trasformato in rapina. L’episodio si è verificato in pieno giorno, martedì pomeriggio a Cura Carpignano, a pochi chilometri da Pavia dove P.Z., un uomo di 52 anni senza precedenti, in sella a una potente motocicletta ha agito insieme a un complice al volante di un’auto.

I due complici, approfittando di una normale sosta effettuata per la consegna di uno dei pacchi, ha aperto la portiera dal lato del passeggero del furgone del corriere e ha provato a portar via alcune scatole che si trovavano nell’abitacolo, appoggiate sul sedile. L’uomo che stava effettuando le consegne però si è accorto del furto che stava per compiersi e ha reagito scagliandosi fisicamente contro i due.

Per tutta risposta il complice che si trovava al volante dell’auto ha investito il corriere e poi, a tutto gas, ha fatto perdere le proprie tracce al punto che tuttora è riuscito a rimanere ancora senza un’identità. Anche il 52enne è salito in sella alla moto e ha provato a scappare ma è caduto a terra poco, venendo così bloccato dai carabinieri della Stazione di San Martino Siccomario, intervenuti in pochissimi minuti sul luogo dell’allarme. Sottoposto a perquisizione, P.Z. è stato trovato in possesso di un grosso coltello a serramanico. Ma non solo. Occultata nel sottosella, infatti, nascondeva una pistola 7.65, regolarmente detenuta ma per la quale è vietato il porto.

Sul posto è arrivata nel frattempo anche un’équipe del 118 che si è presa cura del corriere di 41 anni. Trasportato al San Matteo di Pavia, i medici del Pronto soccorso gli hanno riscontrato solo alcune lievi contusioni. Il 52enne arrestato, invece, è stato trasferito nella casa circondariale di Pavia a disposizione dell’autorità giudiziaria, che l’altro giorno lo ha poi scarcerato.

Manuela Marziani