Tavolini del locale incendiati per vendetta

Pessima sorpresa per Issa Yabre, ieri mattina, quando è andato al suo bar in via Po, a Piadena Drizzona: i tavolini esterni erano stati bruciati. Il titolare del bar Equatore Cafè ha chiamato i carabinieri per presentare denuncia. Yabre ha riferito che la sera precedente un marocchino di 29 anni, da lui conosciuto, intorno alle 21 si era presentato ubriaco e aveva chiesto una birra. Al rifiuto era montato su tutte le furie, si era spostato nella vicina autofficina e aveva preso a calci un’auto con il risultato di cadere rovinosamente a terra. La mattina dopo, intorno alle 6, Yabre era stato avvertito che il locale stava andando a fuoco. Era corso al bar e aveva trovato cinque tavolini bruciati e due rotti, per un danno di circa 600 euro. "L’incendiario aveva un passamontagna ma lo abbiamo riconosciuto e i carabinieri lo hanno già interrogato", riferisce il titolare.