Task-force tra Parco e Università percorsi naturalistici aperti a tutti

Il grado di accessibilità e di fruibilità di due tratti di sponde del fiume Ticino a Pavia sono stati esaminati da Parco del Ticino e dipartimento di ingegneria civile e architettura dell’Università di Pavia. Il progetto di ricerca "Preciso" (PaRco dEl TiCino IncluSivO) è stato quello di analizzare lo stato di fatto di una porzione dei percorsi pedonali che costeggiano il fiume Ticino e di proporre possibili interventi e soluzioni, replicabili anche in altri contesti all’interno del Parco, per migliorare la fruibilità e l’accessibilità della rete ciclopedonale. "L’iniziativa consolida il rapporto tra il parco e il mondo accademico, dando vita al primo progetto che interessa la fruibilità dei percorsi naturalistici del Parco, in ragione della vicinanza al centro urbano, anche a persone con disabilità – commenta il consigliere del Parco del Ticino, Fabio Signorelli –. Questo studio ci consentirà di avere una mappatura dei luoghi di fruizione oltre che una serie di proposte per l’utilizzo dei materiali e di progettazione delle caratteristiche dei percorsi finalizzata all’abbattimento delle barriere architettoniche. Un modello che sarà replicabile anche in altre zone del parco".

M.M.