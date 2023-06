Pavia assegna il taser alla polizia locale: "L’obiettivo è migliorare la prevenzione"

Pavia – Dopo Monza , gli agenti della polizia locale saranno i secondi in Lombardia ad avere in dotazione la pistola a impulsi elettrici. La giunta di centrodestra, che da quattro anni governa la città, ha annunciato ieri l’avvio di un periodo di sperimentazione che avrà una durata di sei mesi. Due le pistole che saranno acquistate e date in dotazione agli agenti di pubblica sicurezza del comando di viale Resistenza, soltanto dopo che avranno seguito un corso di formazione tenuto in collaborazione con Ats. "I taser potrebbero essere utilizzati indicativamente entro la fine dell’anno", ha spiegato Flaviano Crocco, comandante della polizia locale di Pavia.

Ma l’obiettivo degli agenti è soprattutto quello di impiegarlo per autodifesa. "Viene usato per evitare che le situazioni degenerino e sfocino in fatti più gravi" ha aggiunto il comandante. Due gli esempi recenti di utilizzo della pistola a impulsi elettrici, quando la polizia ha bloccato un ragazzo che stava tentando di usare violenza su una giovane e nel momento in cui i carabinieri sono riusciti a far desistere un padre che minacciava di buttare dalla finestra il bambino.

"Il nostro obiettivo – ha sottolineato l’assessore alla polizia locale Pietro Trivi – è prima di tutto la prevenzione dei fenomeni di criminalità. Il confronto con le amministrazioni che hanno già in dotazione il taser, come Monza, ci ha confortato soprattutto sull’effetto di deterrenza di uno strumento che, in realtà, non viene quasi mai utilizzato. Nel caso in cui uno dei nostri agenti si trovi costretto ad utilizzare il taser, nel momento in cui lo estrarrà dalla custodia scatterà la segnalazione con le altre forze di polizia presenti nella zona".

Insomma , sembra che basti mostrare il taser per far giungere a più miti consigli i malintenzionati. Per poterlo impiegare, giovedì la giunta comunale ha approvato la delibera con la quale è stato integrato l’armamento in dotazione alla polizia locale e ieri mattina in conferenza stampa ha voluto essere presente anche l’assessore Anna Zucconi in rappresentanza di Fratelli d’Italia. "Il provvedimento è stato adottato con il parere favorevole di tutte le forze di maggioranza" ha rilevato il sindaco Fabrizio Fracassi.