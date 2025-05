Da area fatiscente a spazio pubblico. Via alla bonifica dell’ex Mainetti

Recupera un’area al momento completamente dismessa per farne uno spazio pubblico. È quello che l’amministrazione comunale di Garlasco, guidata dal sindaco Simone Molinari, sta cercando di fare con lo spazio che nella cittadina conosce come "ex-Mainetti" che anni fa ospitava una gastronomia e che oggi è un’area fatiscente che dovrà essere sottoposta ad un importante intervento di riqualificazione. Quella superficie da molti anni ormai versa in un grave stato di degrado e il Comune, che da poco l’ha acquisita al proprio patrimonio. Proprio nell’ultima riunione del consiglio comunale di Garlasco l’amministrazione ha approvato una variazione di bilancio dell’ammontare di 26mila euro per procedere agli interventi di bonifica tre dei quali, soprattutto di derattizzazione, sono già stati completati. Un progetto di recupero però al momento non c’è, come è stato confermato ad una precisa domanda dell’opposizione che chiedeva lumi circa la destinazione futura di quell’area.

"Le condizioni di quella superficie sono pessime – spiega il sindaco Simone Molinari – e al momento l’urgenza è procedere alla bonifica". Ma il primo cittadino garlaschese non si nasconde e ammette, anche in considerazione del fatto che la ex Mainetti è entrata da qualche mese nella disponibilità del Comune, un progetto vero e proprio per la sua destinazione futura ancora non esiste. C’è però un’idea di fondo che è quella di trasformarla in un’area pubblica fruibile da tutti i cittadini. Magari un percorso con panchine per chi vuole trascorrere qualche momento di relax. In questa direzione, con una tempistica che non è però ancora possibile stilare, si muoverà l’esecutivo per predisporre un progetto. Intanto però, prima di conoscere cosa diventerà quell’area, c’è la notizia sicuramente positiva, del fatto che sarà presto completamente bonificata, operazione che rappresenta già un importante passo avanti rispetto al passato.

Umberto Zanichelli