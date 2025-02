Taramelli chiuso. Quattrocento alunni trasferiti negli spazi dell’università

Prove tecniche da universitari per gli studenti delle ultime classi del liceo scientifico Taramelli. A causa della presenza di zecche nell’istituto, le sette classi quinte da venerdì seguono le lezioni alla Nave dove si tengono i corsi di Ingegneria, mentre le terze e le quarte al campus della salute, sede della facoltà di Medicina. Fino a domani il portone della scuola di via Mascheroni resterà chiuso per debellare i parassiti, che sono comparsi il 13 febbraio. Dopo una prima disinfestazione, effettuata appena le zecche sono state viste, sono stati trovati altri parassiti. L’istituto di conseguenza è stato nuovamente chiuso. I genitori hanno chiesto la didattica a distanza.

La dirigenza invece ha chiesto aiuto all’Università, che ha messo a disposizione gli spazi della Nave e 13 aule che sono state ricavate negli spazi rinnovati del campus. Sono 400 in tutto gli alunni costretti a non varcare il portone di via Mascheroni nella speranza che domani la situazione possa tornare alla normalità e il Taramelli riaprire.

M.M.