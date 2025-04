Taglio profondo a un pollice mentre usa un attrezzo. Operaio finisce in Chirurgia

Stava lavorando con una sega circolare quando, per ragioni che saranno stabilite dagli ispettori Ats, intervenuti sul posto, si è procurato un taglio molto profondo a un pollice. È accaduto poco prima delle 13 di ieri alla Saviola di Mortara. Vittima un operaio di 26 anni che, soccorso dal personale medico del 118 e da un’ambulanza della Croce Azzurra di Robbio, è stato trasportato in elisoccorso alla Multimedica di Sesto San Giovanni, specializzato nella Chirurgia della mano. Sul posto anche i carabinieri della Compagnia di Vigevano anche se, come prassi in questi casi, a procedere sarà poi il personale dell’Ats.