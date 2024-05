Taglio emissioni in due comunità: "Il valore solidale dell’energia"

Meno emissioni, meno spese, maggior benessere per gli ospiti. Sono state inaugurate ieri due delle strutture “efficientate“ della comunità Casa del Giovane di Pavia, fondata più di 50 anni fa da don Enzo Boschetti per aiutare ragazzi in difficoltà: Casa Gariboldi, che accoglie minori non accompagnati del Centro diurno; e Casa de Foucauld, dedicata alle mamme e ai loro bambini inseriti in un progetto di promozione dell’autonomia. Il progetto della Casa del Giovane è stato realizzato con la collaborazione di Fratello Sole e Fratello Sole Energie Solidali, che hanno supportato la comunità con la consulenza tecnica per la ristrutturazione edilizia ed energetica e l’accesso ai bonus fiscali per gli enti del Terzo settore, e di Iren Smart Solutions, società del Gruppo Iren che ha gestito la realizzazione degli interventi.

In entrambe le strutture sono stati realizzati l’isolamento termico a cappotto per limitare la dispersione di calore, con pannelli isolanti installati sulla superficie esterna, la sostituzione degli infissi e l’installazione di pannelli fotovoltaici per la produzione di energia rinnovabile. Grazie a questi interventi si eviterà l’emissione di circa 73 tonnellate di Co2 in atmosfera all’anno, corrispondenti all’assorbimento di oltre 730 alberi. "Ad aprile si è consumato il minimo storico rispetto agli ultimi 5 anni – spiega Davide Caserini (nella foto), vicepresidente della Casa del Giovane – Possiamo già constatare un risparmio del 40% su Casa Charles de Foucauld e del 45 su Casa Gariboldi".

Spendendo meno per le utenze, si potrà anche investire in nuove attività, aumentando l’impatto sociale della comunità sul territorio. "Migliorare l’efficienza energetica degli edifici è al centro dell’attività di Iren Smart Solutions, e ci vede perfettamente allineati con le più recenti direttive nazionali ed europee in materia di transizione ecologica", commenta Roberto Conte, ad di Iren Smart Solutions.

"Gli abitanti di questi edifici testimoniano un comfort superiore rispetto a prima – conclude Sarah Zotti, presidente di Fratello Sole Energie Solidali – Il cambiamento non riguarda solo gli interventi edili, ma soprattutto le persone e la loro capacità di adottare nuovi comportamenti e abitudini nell’uso dell’energia".

Manuela Marziani