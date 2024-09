Pavia, tabaccaio inseguito in auto da rapinatore: prendono il volo soldi e “Gratta e Vinci”, bottino da 7.500 euro

Tromello (Pavia), 27 settembre 2024 – Un tabaccaio, titolare di una rivendita a Tromello è stato inseguito in auto e rapinato della borsa in cui custodiva circa 7.500 euro, tra soldi e Gratta e Vinci. Il colpo, sul quale indagano i carabinieri, è stato messo a segno ieri sera. Una volta chiusa la tabaccheria, l'uomo è salito in auto e ha appoggiato su un sedile la borsa con i contanti e i tagliandi. A quel punto uno sconosciuto si è avvicinato alla vettura e ha cercato di rompere il vetro. Il tabaccaio aveva già avviato l'auto ed è riuscito ad allontanarsi, accorgendosi poi di essere seguito da una macchina. Una volta giunto a destinazione, ha parcheggiato. A quel punto un rapinatore è riuscito a spaccare il vetro e a impadronirsi della borsa, fuggendo poi su un'auto guidata da un complice. Il tabaccaio non ha riportato ferite.