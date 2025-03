Suv e camion dei rifiuti si scontrano sulla statale. Due feriti e traffico in tilt

PALESTRO (Pavia)

Due uomini di 29 e 60 anni sono rimasti feriti ieri poco prima delle 7 a causa di un incidente avvenuto lungo la statale che collega Robbio a Vercelli. Entrambi sono stati trasportati in codice giallo al Pronto soccorso dell’ospedale del capoluogo piemontese. Non sono in pericolo di vita. Lo scontro è avvenuto tra un Suv Alfa Romeo Stelvio e un mezzo adibito alla raccolta dei rifiuti che, a seguito dell’impatto, si è ribaltato. Sul posto, coi soccorritori, sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno messo in sicurezza i mezzi e la strada che è rimasta chiusa per consentire le operazioni di soccorso e i rilievi. Nel frattempo i veicoli sono stati deviati verso Rosasco e Confienza. U.Z.