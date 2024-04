I supereroi arrivano dal cielo: un regalo speciale per i bambini ricoverati al San Matteo di Pavia

Pavia, 19 aprile 2024 – Capitan America, Spiderman, Iron man, Hulk e non solo, sono arrivati dall’alto per atterrare nel cortile del San Matteo. Questa mattina è tornato l’appuntamento con l’evento più atteso dai piccoli pazienti ricoverati in policlinico: la calata dei supereroi. I ragazzi della BuildRock srl, travestiti con i costumi originali degli idoli più amati dai bambini, si sono calati a più riprese dal tetto della Clinica pediatrica mediante l’utilizzo di funi, per salutare e incoraggiare i piccoli pazienti, mentre a terra i bambini delle scuole che avevano lasciato i banchi per qualche ora, erano pronti ad accoglierli festanti e ad applaudirli.

Calata supereroi

“Spiderman, togliti la maschera” chiedeva un bambino molto curioso di vedere che volto avesse il suo supereroe preferito. Ma Spiderman, anche quando si mostra da vicino, non può togliersi la maschera, deve rimanere segreto. “Noi ci travestiamo da supereroi ma i veri supereroi non siamo noi. Sono i bambini e i ragazzi ricoverati che lottano ogni giorno – commenta Tommaso Ruffini, della BuildRock -. Possiamo soltanto imparare dalla loro forza e regalar loro un briciolo del nostro tempo. Per noi è la giornata più bella dell’anno, quella che ci regala un’emozione indescrivibile”.

Solitamente la calata dei supereroi veniva organizzata in inverno, nel periodo prenatalizio. Quest’anno, in accordo con la presidenza del San Matteo, è stato spostato alla primavera in modo da poter godere di un clima più favorevole: un po’ più di caldo e il cielo terso che hanno permesso a tutti di vivere più favorevolmente il momento.