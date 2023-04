Sulle orme di Necchi La capacità di innovare show per 500 studenti

di Manuela Marziani

La Supernova Necchi ha portato Pavia nel mondo e trasformato ogni casa in una piccola azienda sartoriale. Era il 1953 e 70 anni dopo l’imprenditore è 4.0. L’innovazione e la cultura d’impresa saranno al centro dello show messo in scena dalla Camera di commercio in collaborazione con Assolombarda cui parteciperanno oltre 500 studenti degli istituti superiori della provincia. Quattro gli appuntamenti (oggi al Teatro Sociale di Stradella; il 28 aprile al Politeama di Pavia; il 16 maggio all’auditorium dell’Istituto Maserati di Voghera; in autunno a Vigevano) che daranno voce anche a imprenditori di oggi che fanno dell’innovazione un must per il loro business, testimonianza di come innovare sia fondamentale in un mercato sempre più competitivo e soprattutto ingrediente vitale per la crescita economica di un territorio. Sul palco saranno presenti rispettivamente ITP di Bosnasco, ReHouseit di Pavia e Brambati di Codevilla.

"La cultura d’impresa che celebriamo nei nostri territori – spiega Nicola de Cardenas, presidente della sede di Pavia di Assolombarda – è viva, inclusiva, concreta, non fatta solo di storia ma di storie e di successi. Come quelli di Vittorio Necchi che i giovani hanno l’occasione di conoscere. In Assolombarda siamo convinti che preservare, trasmettere e arricchire la cultura d’impresa di un territorio sia l’elemento essenziale per attivare consapevolezza, partecipazione e ingaggio anche nelle giovani generazioni. Al nostro territorio serve un ulteriore atto di coraggio e insieme la forza di sfidare le consuetudini, innovando e sperimentando, ingredienti fondamentali, insieme al sapere, che le imprese esprimono, per cambiare le cose per il meglio". "Cultura d’impresa significa competitività del sistema economico locale e quindi benessere e attrattività del territorio – aggiunge il commissario della Camera di commercio Giovanni Merlino – Facendo leva sull’esperienza imprenditoriale di successo della Necchi e presentando l’innovazione 4.0 delle imprese pavesi oggi, la Camera intende proseguire nella propria attività di promozione delle startup d’impresa nelle scuole. Pavia Supernova 2023 è una grande occasione per tutte le imprese del territorio".