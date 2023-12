Sul territorio sessanta nuovi carabinieri: "Così possiamo potenziare i controlli"

"Voi siete un pezzo di Stato sul territorio, voi siete lo Stato capillarmente presente nelle Stazioni dei carabinieri". Così il prefetto di Pavia, Francesca De Carlini, ha salutato una rappresentanza dei 60 nuovi carabinieri arrivati quest’anno, di cui 38 nel solo mese di dicembre, a prendere servizio nelle Stazioni delle 4 Compagnie di Pavia, Vigevano, Voghera e Stradella. Si è tenuta ieri pomeriggio, nella sede in piazza San Pietro in Ciel d’Oro del Comando provinciale dei carabinieri di Pavia, la presentazione dei nuovi militari arrivati, alla presenza dei sindaci dei Comuni sede di Comando Compagnia.

"Il modo migliore anche per i giovani militari - ha sottolineato il comandante provinciale dei carabinieri di Pavia, colonnello Marco Iseglio - per capire l’importanza che avranno sul territorio, affinché ci mettano ancor più slancio ed entusiasmo nel fare i carabinieri h24, come ci hanno insegnato e come ci è richiesto". Provenienti dal 141esimo e 142esimo corso, hanno da poco terminato un intenso percorso formativo nelle Scuole allievi carabinieri di Campobasso, Iglesias, Taranto, Torino, Reggio Calabria, Roma e Velletri. Per il 34% arrivano dalla Campania, circa il 9% dal Nord Italia, per il resto da Puglia, Sicilia e Lazio. Con un 25% di componente femminile. "Nuovi arrivi che sono anche numericamente significativi per un territorio esteso come quello della provincia di Pavia - spiega ancora il colonnello Iseglio - perché 60 carabinieri consentono una proiezione quotidiana sul territorio di servizi esterni tra le 20 e le 25 pattuglie, che in alcune Stazioni più piccole consente di raddoppiare la presenza anche nei servizi di prevenzione e di presidio del territorio, con una visibilità che rafforza il ruolo dell’Arma per la cittadinanza e tra la cittadinanza". "Sono arrivato due settimane fa a Villanterio - la testimonianza del carabiniere Umberto Iacobelli, 22enne da Teramo - la Stazione mi dato subito una buona impressione, mi sono sentito subito a mio agio". "Sono arrivata alla Stazione di Belgioioso dal 26 novembre - aggiunge Claudia Di Dio, carabiniere 22enne originaria della provincia di Salerno - per il momento mi trovo bene, i colleghi sono molto disponibili".

Stefano Zanette