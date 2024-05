Sul Lomellina express si scopre il territorio

L’iniziativa, che ha riscosso un successo per certi versi inatteso, è stata pensata per promuovere il turismo sul territorio della Lomellina. Domani il “Lomellina Express“, un convoglio con locomotiva a vapore e carrozze sia “Centoporte“ degli anni Trenta e che “Corbellini“ degli anni Cinquanta, lascerà la stazione Centrale di Milano alle 9.25 e, toccando Pavia, raggiungerà quella di Mortara alle 11.05 per ripartire alle 17.45. L’evento “Benvenuti in Lomellina“ è stato organizzato dal Gal-Risorsa Lomellina grazie a numerose partnership. Dopo l’arrivo a Mortara sono previsti cinque diversi itinerari tematici che toccheranno Lomello e Sartirana; le abbazie di Mortara, il mulino di Suardi e il castello di Pieve del Cairo; la garzaia di Celpenchio; il monastero di Robbio e il castello di Sartirana e la San Marzano Mercurina di Pieve del Cairo. I pranzi sono previsti in aziende agricole del territorio. Gli ultimi posti disponibili sono reperibili sul sito www.benvenutiinlomellina.it. Si pùò disporre gratis di biciclette dalle 10 alle 17.30. U.Z.