Pavia, stupra la ex minacciandola con un coltello e premendole sul viso un panno imbevuto di candeggina

Pavia, 30 maggio 2023 – È stato fermato dai carabinieri e portato nel carcere pavese di Torre del Gallo, con l'accusa di violenza sessuale aggravata. L'uomo, 40enne originario della Repubblica Dominicana, residente a Verona, aveva avuto una relazione sentimentale, terminata alla fine del 2022, con la donna, 37enne residente a Pavia, alla quale aveva chiesto nei giorni scorsi di essere ospitato.

Ma una volta nell'abitazione, sotto effetto di droghe, l'avrebbe minacciata con un coltello da cucina e costretta a subire atti sessuali. Le avrebbe anche premuto sul viso un indumento imbevuto di candeggina. Solo la sera dopo la violenza, sulla via Vigentina i carabinieri sono stati fermati dallo stesso uomo, in compagnia della donna che non voleva fare rientro a casa. E solo in un secondo momento la vittima riusciva a trovare il coraggio di riferire ai militari le ragioni del suo disagio raccontando l'aggressione del giorno precedente e solo dopo essere stata portata in ospedale ha completato il suo racconto con la violenza sessuale subìta. La donna è ancora ricoverata al Policlinico San Matteo di Pavia, mentre l'uomo è stato posto in stato di fermo e portato nella casa circondariale di Pavia a disposizione dell'autorità giudiziaria.