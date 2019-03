Pavia, studenti in piazza per festeggiare il P greco

Pavia, 14 marzo 2019 - Sport, musica e arte per festeggiare il P greco e promuovere lo studio della matematica. Oggi gli studenti degli studenti dei licei Taramelli, Foscolo, Cairoli e dell'istituto Bordoni di Pavia si sono dati molto da fare concentrandosi sulla figura del cerchio. Di corsa è stato affrontato il circuito delle mure per 3,14 chilometri e i riflettori sono stati anche puntati sui 572 cerchi presenti nella pavimentazione ottocenteca di piazza della Vittoria.

I ragazzi del liceo artistico Volta poi hanno pensato cerchio nella storia dell'arte e nel pomeriggio in Santa Maria Gualtieri è stata la volta della drammaturgia con uno spettacolo di improvvisazione teatrale per sottolineare il profilo poliedrico del Pi greco. Naturalmente dalla mattina nelle sale del Broletto non sono mancate conferenze curate dai dipartimenti di matematica e di fisica dedicate a spiegare l'importanza di questo inafferrabile numero che da sempre affascina e risolve problemi, da quelli puramente geometrici ai test informatici.



Dietro a due grandi sculture di P greco realizzate dai ragazzi del liceo artistico, si sono svolti tanti laboratori di matematica e fisica promossi da studenti e docenti delle varie scuole pavesi, dalle primarie all'Università e non sono mancati momenti di degustazione matematica grazie alla partecipazione anche dell'Istituto alberghiero Cossa e dell'Apolf con American pie e cocktail, rigorosamente 3.14.