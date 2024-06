Studenti in giro nel Pavese per tutta l’estate con soli 30 euro

La bella stagione porta con sé una novità importante per gli studenti in possesso di un abbonamento annuale. Autoguidovie lancia il “Summer Pass“, valido su tutta la rete urbana ed extraurbana di Pavia per l’intera estate a soli 30 euro. Tra il 9 giugno e il 31 agosto i ragazzi già in possesso dell’abbonamento annuale studenti 2023/2024 (in formula unica o rateizzato Smar) potranno muoversi su tutto il territorio pavese con i servizi di linea, incluso l’innovativo Miobus Oltrepò a chiamata, potenziato durante il periodo estivo.

"La campagna studenti del settembre 2023, proprio per dare valore all’abbonamento annuale pavese, ha aggiunto la possibilità di acquistare un abbonamento quasi trimestrale a un prezzo estremamente agevolato", precisa Silvia Granata, direttrice marketing di Autoguidovie.

Gli studenti che possono acquistare il “Summer pass“ tramite App o all’autostazione di viale Trieste sono oltre 2.700, il 51% dei quali è abbonato alla rete urbana e il 34 a quella extraurbana.

M.M.