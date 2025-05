Incursione dalla finestra. Saccheggiati i preziosi

RIVANAZZANO TERME (Pavia)Sono rientrati verso le 13.30 e hanno trovato una finestra forzata e la casa a soqquadro. I proprietari dell’abitazione svaligiata, in via Pedemonte a Rivanazzano, hanno quindi chiamato i carabinieri, intervenuti sul posto per il sopralluogo. Il furto era stato messo a segno nelle ore precedenti, nell’arco della mattinata di mercoledì, approfittando dell’assenza dei padroni di casa. Un orario diurno frequente per i furti, soprattutto nelle zone residenziali dove al mattino le abitazioni sono spesso vuote, specie se non abitate da pensionati. Entrati dalla finestra, i ladri hanno rovistato ovunque, ma in particolare in camera da letto, dove hanno trovato quello che era evidentemente più di loro interesse, ovvero l’oro, anche se per un valore non particolarmente ingente. Qualche anello e catenine, ma si sono accontentati, anche perché nell’abitazione non c’erano soldi in contanti o altro di prezioso da rubare.

Stefano Zanette