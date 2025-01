Strutture dell’Oltrepò. Via ai lavori dell’Asst

Lavori alla casa di comunità a Broni e all’ospedale di Stradella. Asst Pavia ha stanziato 900mila euro da spendere in due anni per le strutture sanitarie dell’Oltrepò orientale. Con 360mila euro sarà realizzato l’impianto antincendio all’ex ospedale Arnaboldi che ora accoglie gli ambulatori e gli uffici della casa di comunità. Saranno destinati al nuovo ospedale di Stradella, invece, 530mila euro per l’ampliamento dell’area di isolamento del pronto soccorso, creando una zona destinata ai pazienti con sospette malattie infettive. Inoltre, entro il primo semestre di quest’anno dovranno partire i lavori di sistemazione e efficientamento energetico della copertura dell’ospedale insieme ad altri lavori di innovazione per una somma complessiva di 550mila euro, che in parte arrivano dai fondi Pnrr destinati all’acquisto di strumentazioni diagnostiche e radiologiche per la Chirurgia. Interventi anche a Voghera: dopo l’inaugurazione del nuovo reparto di pediatria e la riapertura di quello di psichiatria, dovrà sorgere una nuova palazzina. fulcro del polo ospedaliero. Costo dell’intervento, 52 milioni.

M.M.