Stradella: il comandante interregionale dei carabinieri Pastrengo visita la caserma

Stradella, 27 novembre 2023 – Visita a Stradella del generale di corpo d'armata Gino Micale, comandante del Comando interregionale carabinieri "Pastrengo" con sede a Milano. Nella mattinata di oggi, lunedì 27 novembre, accompagnato dal comandante provinciale di Pavia, colonnello Marco Iseglio, è stato ricevuto dal comandante della compagnia di Stradella, capitano Cosimo De Falco, incontrando una rappresentanza di militari delle stazioni del territorio.

"L'alto ufficiale - spiega la nota stampa diramata dai carabinieri - nel ringraziare tutti i militari per il costante lavoro svolto in materia di prevenzione e repressione dei reati, ha sottolineato il ruolo fondamentale di conoscenza del territorio, l'importanza dell'equilibrio in ogni carabiniere e la sicurezza del cittadino come obiettivo primario. Inoltre, ha evidenziato quanto sia fondamentale, per ciascun carabiniere, la spinta motivazionale e la passione nello svolgimento dei compiti istituzionali, unico modo per valorizzare realmente l'agire quotidiano".

"Infine - conclude la nota dei carabinieri - ha sottolineato la vitale importanza dello spirito di corpo e dell'armonia all'interno dei reparti dell'Arma, valori che contraddistinguono il prezioso e nobile lavoro dei Carabinieri".