Pavia, incidente sul lavoro alla raffineria Eni: operaio 38enne cade in un serbatoio vuoto

Sannazzaro de' Burgondi (Pavia), 4 novembre 2024 - È caduto da un'altezza di circa 4 metri, all'interno di un grande serbatoio vuoto, mentre stava facendo manutenzione. L'operaio, 38enne di nazionalità bulgara, dipendente di una ditta esterna, è stato soccorso nella serata di ieri, domenica 3 novembre, poco prima delle 22, alla raffineria Eni di Sannazzaro de' Burgondi.

L’uomo è stato trasportato con l'ambulanza in codice giallo al Policlinico San Matteo di Pavia, non in pericolo di vita. Sul posto, oltre ai soccorsi sanitari e ai vigili del fuoco, sono intervenuti anche i carabinieri della locale Stazione, della Compagnia di Voghera, e gli ispettori di Ats Pavia competenti per gli infortuni su lavoro. La dinamica dell'accaduto è ancora in fase di accertamento, come le cause.

Dalla prima ricostruzione, l'ipotesi ritenuta più probabile è che l'operaio possa aver accusato un malore prima di cadere all'interno del serbatoio nel quale si trovava per effettuare un'operazione programmata di manutenzione. Dai primi riscontri pare che il 38enne fosse regolarmente imbracato e dotato di tutti i dispositivi di protezione individuale necessari per svolgere l'intervento che stava effettuando, alla presenza di colleghi che hanno lanciato subito l'allarme, facendo intervenire tempestivamente i soccorsi.