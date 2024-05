Stradella, furto al bar tabaccheria della stazione: rubate sigarette e gratta&vinci per 25mila euro

Stradella (Pavia), 16 maggio 2024 - Furto notturno al bar-tabaccheria all'interno della stazione ferroviaria di Stradella. Ignoti ladri si sono introdotti nel locale e avrebbero portato via un ricco bottino in stecche di sigarette, per un valore di circa 25mila euro. Il furto è stato scoperto alla riapertura prima dell'alba di oggi, giovedì 16 maggio.

"Apriamo alle 4 - conferma una delle titolari - e quando siamo entrati abbiamo trovato il danno. Siamo tutti sconvolti per quello che è successo, abbiamo denunciato il furto e ci sono le indagini dei carabinieri in corso". Al momento sono ancora in fase di accertamento le modalità attraverso le quali gli ignoti ladri si sono introdotti nel bar-tabaccheria.

E anche il valore esatto del bottino, prevalentemente in stecche di sigarette ma anche in tagliandi gratta&vinci, dovrà essere confermato e precisato all'esito dell'inventario completo di quello è rimasto dopo l'incursione notturna dei ladri. Una banda che probabilmente conosce il posto e che ha messo a segno il furto approfittando dell'orario di chiusura notturno, forse dopo aver fatto precedenti sopralluoghi, arrivando sul posto con un camion o un furgone per trasportare anche l'ingombrante refurtiva, per poi sparire facendo perdere le proprie tracce ancora prima che il furto venisse scoperto.