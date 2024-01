StraCasorate al palo. Fermata dalla peste suina

La possibile diffusione della peste suina ha bloccato la venticinquesima StraCasorate che si sarebbe dovuta disputare domenica. "A nulla sono serviti i vari accorgimenti proposti all’Ats competente per la sua validazione" hanno comunicato i soci della Contrada Sant’Antonio che organizzano la manifestazione. Il percorso della gara podistica, infatti, avrebbe toccato diversi punti interessati dall’ordinanza restrittiva per il contenimento della psa. E al momento le regole impongono che quando si effettuano competizioni o passeggiate nelle zone naturali o sottoposte a restrizioni, vengano sanificate le scarpe. Sarebbe impossibile farlo per ciascun podista e ancora più impossibile effettuare il controllo da parte degli organizzatori.

"Il Consiglio – ha comunicato Massimo Fachin della Contrada – ha deciso di rinviare a data da destinarsi la realizzazione della podistica". Quando cadranno le restrizioni si farà la venticinquesima edizione della StraCasorate che da un quarto di secolo a questa parte, soltanto il Covid è stato in grado di fermare. Una pandemia prima e poi un’altra che non è pericolosa per gli esseri umani, ma che le autorità sanitarie stanno cercando di arginare. M.M.