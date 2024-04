Statua per il pugile Burrini. Sarà posizionata ad Alghero. La firma è del pavese De Paoli

"Mi sono emozionato". Gianfranco Burruni, figlio del campione di pugilato Salvatore “Tore“ Burruni, ha potuto vedere e toccare con mano il modello a grandezza naturale della statua, realizzato dall’artista pavese Antonio De Paoli, pronto per la successiva fase della fusione in bronzo, che il prossimo settembre verrà collocata nel centro storico di Alghero (Sassari). È appositamente arrivata dalla Sardegna, domenica nello studio d’arte in località Novellina di Corvino San Quirico, la delegazione del comitato spontaneo Amici di Tore, mutuato in Aps Tore Burruni, sotto la presidenza del giornalista sportivo Carlo Branca, che lo scorso dicembre aveva già accolto De Paoli ad Alghero per la presentazione del bozzetto.

Il progetto “Una statua per Tore“, patrocinato dal Comune di Alghero, con contributo della presidenza del Consiglio regionale, della Fondazione di Sardegna e della Camera di commercio di Sassari, con anche il contributo di una raccolta fondi tra tifosi, cittadini e aziende del territorio, dal 2017 aveva lanciato l’idea che si è concretizzata negli anni con una selezione tra scultori di fama nazionale che avessero già realizzato statue in bronzo di campioni di pugilato. E la scelta è caduta sull’artista pavese, già autore della scultura a Voghera di Giovanni Parisi, che si è cimentato nella realizzazione dell’opera in ricordo di Salvatore Burruni a vent’anni dalla morte (30 marzo 2004), classe 1933, che nel 1965 conquistò a Roma il titolo mondiale dei pesi mosca battendo il thailandese Kingpetch. Accolti sulle colline oltrapadane da Michele Lanati e Fabio Bruni, sindaco e vicesindaco di Corvino San Quirico, il figlio di Burruni è stato accompagnato dal cerimoniere del Comune di Alghero, Sandro Simula, e da altri due componenti dell’Aps, tra i quali uno dei soci fondatori, Romano Marcias, organizzatore di eventi. "Oltre alla somiglianza, davvero emozionante – commenta Gianfranco Burruni – quello che più mi ha colpito della statua è lo slancio del caratteristico balzo che l’artista è riuscito a immortalare, quasi in movimento". "Ho visionato diversi filmati dei combattimenti di Tore Burruni – conferma De Paoli – e ho notato questa tecnica tutta sua di balzare in avanti per colpire gli avversari più alti: ho voluto rappresentarlo proprio in questo slancio".