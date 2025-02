La Provincia di Pavia diffida Star Mobility: “Le corse siano garantite e gli orari rispettati”

Pavia, 22 febbraio 2025 – Prima è arrivata una lettera inviata dai sindaci della zona, ora si è passati alla diffida. Nel mirino c'è sempre Star Mobility, l'azienda che gestisce il servizio di pullman tra pavese, lodigiano e milanese, alla quale il presidente della Provincia di Pavia, Giovanni Palli, ha chiesto di porre rimedio alle “gravi critiche che si stanno verificando sulle linee che collegano Somaglia, Chignolo Po, San Colombano al Lambro, Sant'Angelo Lodigiano e San Donato Milanese”. Corse soppresse, altre non garantite, linee sovraccariche, lunghe attese alle fermate: sono questi i problemi maggiormente riscontrati.

“Dall'analisi dei dati relativi alla settimana dal 10 al 15 febbraio – riporta la diffida – risulta evidente un livello di disservizio non più tollerabile. Tali inadempienze causate hanno gravissimi disagi all'utenza, che non ha alcuna alternativa di trasporto adeguata”. I problemi vanno avanti da mesi, tanto che i sindaci si erano già rivolti all'azienda per trovare una soluzione. Ora la Provincia chiede all'azienda di ripristinare la regolarità del servizio fatto di orari rispettati e di sicurezza a bordo dei mezzi in modo da garantire la sicurezza e l'incolumità dei passeggeri. Se, entro una settimana non arriveranno risposte precise da parte dell'azienda “valuteremo ogni opportuna azione legale e amministrativa a tutela dei diritti dei cittadini”.