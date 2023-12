Stagione persa al Cagnoni. Si spera in una mini-rassegna. Il teatro potrebbe riaprire tra aprile e maggio

Il teatro Cagnoni di Vigevano potrebbe riaprire al pubblico tra aprile e maggio con una mini-rassegna di prosa e concerti. Definito il contenzioso tra il Comune e la ditta appaltatrice con la risoluzione del contratto, è stato superato anche il problema legato al posizionamento dei ponteggi nella zona del palcoscenico che tanti disguidi aveva generato e i lavori sono ripresi.

Proprio nell’ottica di un controllo in tempo reale, è stata messa a punto una cabina di regia per verificare l’avanzamento dei lavori. Per il Cagnoni la prossima verifica è mercoledì 27, nell’ottica di salvare, per quanto possibile, la stagione teatrale: se la struttura tornasse pienamente disponibile tra aprile e maggio, la data di consegna dei lavori al momento è fissata nel 9 novembre, si punterebbe su una mini-rassegna composta da alcuni spettacoli di prosa e concerti di musica sinfonica e ci sarebbe la possibilità di ospitare i saggi di fine stagione delle quattro scuole di danza cittadine. Al vaglio anche una richiesta di risarcimento alla ditta “licenziata“ "perché – spiega il sindaco Andrea Ceffa – Vigevano è stata privata di una stagione teatrale già definita". U.Z.