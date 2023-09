Spessa Po, rapina alla sala giochi. In tre aggrediscono il titolare e lo immobilizzano a terra

Spessa Po (Pavia), 21 settembre 2023 – Per mettere a segno la rapina hanno aspettato che nel locale non ci fossero più clienti e forse sapevano che all'interno era rimasto il titolare da solo. Tre malviventi, con i volti coperti, non armati, sono entrati nella sala giochi Coccinella, in via Pavia a Spessa Po.

Era da poco passata la mezzanotte, nella notte tra ieri e oggi, giovedì 21 settembre. In due hanno aggredito il titolare, 40enne di nazionalità cinese, spintonandolo a terra e immobilizzandolo. La vittima non è riuscita a reagire, sopraffatta dalla superiorità numerica e dalla determinazione dei criminali, che anche se non armati l'hanno aggredita con violenza e minacce. Nella rapina non state coinvolte altre persone, proprio perché nella sala giochi a quell'ora di notte era rimasto solo il titolare, senza altri dipendenti né clienti presenti in quel momento. Nel frattempo il terzo complice è andato dritto alla cassa, dalla quale ha preso i soldi in contanti, per un valore del bottino di circa 1.500 euro. Un colpo rapido, messo a segno in una manciata di minuti. Lasciato a terra il titolare, i tre malviventi sono usciti e si sono dileguati a piedi per le campagne, riuscendo a far perdere le proprie tracce. L'episodio è stato denunciato ai carabinieri, della Compagnia di Stradella, che hanno avviato indagini per risalire ai responsabili.