Spazio orientamento lavoro. Aiuto ai dipendenti Moreschi

I 54 lavoratori della Moreschi Vigevano, che tra poche settimane saranno licenziati a seguito della decisione della proprietà di trasferire altrove la produzione e dismettere la struttura di via Cararola, avranno un incontro individuale sabato dalle 10 alle 12 alla sala Franzoso della biblioteca Mastronardi di corso Cavour con il personale dello Spazio orientamento lavoro, che fornisce una serie di strumenti necessari alla ricerca del lavoro, in sinergia con il Centro per l’impiego di via Boldrini. L’iniziativa è stata promossa da Barbara Verza, presidente di Italia Viva Vigevano, che ha incontrato l’assessore Marzia Segù, che tra le deleghe ha quella alle politiche del lavoro, per avere un quadro esaustivo della situazione. L’intesa è stata di incontrare i dipendenti dell’azienda con il coinvolgimento diretto del Sol, al quale possono accedere tutti i cittadini, e che ha come obiettivo accogliere, orientare e successivamente accompagnare nel mercato del lavoro i disoccupati, gli inoccupati e coloro che vogliono milgioare la propria posizione professionale.

Umberto Zanichelli