Spacciatore rapina cliente di telefonino e denaro Il giudice lo manda libero

Cliente di spacciatore va a comprare cocaina, ma non ha con sé i soldi. Gli lascia in garanzia il cellulare e quando trova il denaro, 40 euro, torna dal pusher per riprenderselo e pagare il debito. Ma lo straniero di 26 anni tira fuori un coltello e lo rapina del denaro senza restituire neppure il cellulare. La vittima si rivolge ai carabinieri che in breve intercettano lo spacciatore, mentre sta vendendo una dose. spacciando. Gli perquisiscono la casa e trovano 13 dosi di cocaina e 550 euro, oltre al cellulare del cliente che lo ha denunciato. Lo straniero è stato portato davanti al giudice, che ha convalidato l’arresto e lo ha rimandato libero con il solo obbligo di firma.

P.G.R.