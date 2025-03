Spacciatore in fuga invade i campi da golf

VIGEVANO (Pavia)

Probabilmente lo stavano tenendo d’occhio perché quella zona, nei pressi della strada Chitola, all’estrema periferia della città e sul limitare dei boschi del Parco del Ticino, è luogo di spaccio. La vicinanza dell’aperta campagna con i centri urbani fa di un’ampia porzione della Lomellina uno dei terreni ideali per la circolazione della droga. L’uomo è stato intercettato e inseguito. In un primo tempo, ha fatto perdere le proprie tracce. Ma non è escluso che sulla vicenda possano arrivare novità nei prossimi giorni. Tutto è accaduto l’altro pomeriggio quando l’uomo al volante di una T-Roc è uscito di strada vicino al Golf Club. Il sospetto è che abbia fatto l’incidente mentre scappava da un controllo delle forze dell’ordine. L’uscita di strada non ha avuto gravi conseguenze, tanto che il guidatore è scappato apiedi proprio tra i campi da golf. Sul posto carabinieri e polizia di Stato che hanno avviato le ricerche, finora senza esito.

U.Z.