Spaccate e bottini miseri: farmacie nel mirino dei ladri

La banda della bicicletta che prende di mira le farmacie, ha colpito ancora. Sono entrati in azione alle 3 della notte tra giovedì e ieri in via Lungargine, dove le telecamere hanno ripreso tre persone con il volto coperto da una mascherina e il cappuccio calato sulla testa entrare nell’esercizio. I malviventi hanno spaccato la saracinesca forzandola da sotto presumibilmente con un piede di porco, quindi hanno forzato la parte meccanica della porta a vetro e sono entrati puntando dritto alla cassa e alla cifra consistente che si trovava all’interno. Poi è possibile che il gruppetto, sempre in bicicletta abbia raggiunto Castelletto di Branduzzo. I carabinieri passando in auto, hanno notato dei ragazzi che si guardavano attorno forse nell’attesa di trovare il momento opportuno per mettere in atto un nuovo colpo. Alla vista dei militari, la banda ha abbandonato lo zainetto con la refurtiva e se l’è data a gambe per evitare di finire nei guai come accaduto a un 19enne accusato di furto e rapina ai danni di due farmacie di Casteggio.

E nel Cremonese non si ferma la scia di colpi ai danni delle farmacie. A quelle di Vaiano, di Castelleone, di Casaletto Ceredano e di Dovera si aggiunge anche la farmacia di Casaletto Vaprio, gestita dall’Afm Crema, visitata dai ladri nella notte fra domenica e lunedì. La tecnica utilizzata è sempre la stessa: i malviventi hanno sfondano la vetrina con un tombino (un residente, alle 5,30 di lunedì, alla guida della sua auto ha centrato la grata scoperta), sono entrati nel locale e hanno puntato dritti verso la cassa da dove si sono portati via i pochi euro che vengono lasciati come fondo cassa. Hanno anche rovistato in alcuni cassetti e armadi senza però prendere nulla. Le immagini delle telecamere di videosorveglianza sono al vaglio dei carabinieri di Crema.

Manuela Marziani

e Pier Giorgio Ruggeri