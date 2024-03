Spaccata col tombino. Scattano le manette

La vetrata d’ingresso mandata in frantumi con un tombino preso dalla strada, l’irruzione nel negozio per prendere il registratore di cassa e la rapida fuga a piedi per cercare di far perdere le proprie tracce prima dell’arrivo delle forze dell’ordine. Un piano riuscito solo a metà, concluso con l’arresto in flagranza. È successo nella notte tra domenica e ieri in via Martiri Partigiani a Stradella, con la spaccata ai danni del negozio di abbigliamento per bambini "Peperino".

I carabinieri del Radiomobile della Compagnia di Stradella erano già in zona e hanno sentito la sirena dell’allarme, intervenendo in pochi istanti sul posto. I ladri, probabilmente due uomini, si erano già allontanati, forse dividendosi. In zona sono arrivate in breve anche pattuglie delle Stazioni di Stradella e Montù Beccaria, che hanno perlustrato le vie limitrofe. E a poche centinaia di metri di distanza hanno notato un uomo che, alla vista dei militari, cercava di nascondersi dietro ad automobili parcheggiate. È stato fermato e perquisito, trovato in possesso del registratore di cassa rubato dal negozio e della somma di circa 400 euro nascosta sotto il giubbotto. D.M., trentenne di nazionalità marocchina residente a Santa Giuletta, è stato arrestato per furto aggravato: ieri l’arresto è stato convalidato dal Gip, che ha disposto i domiciliari in attesa dell’udienza rinviata a maggio.

S.Z.