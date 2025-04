Spaccata all’alba in centro. Rubato il fondo cassa del bar

VIGEVANO (Pavia)Ancora una spaccata ai danni di un’attività commerciale a Vigevano. L’ennesima che rinnova la preoccupazione degli esercenti già manifestata a più riprese. Questa volta è toccato al bar “La chicca del diavolo” che si trova nel centralissimo corso Cavour. Nonostante questo intorno alle 5 del mattino di ieri ignoti ladri hanno mandato in frantumi la vetrina e sono entrati, impadronendosi del fondo cassa, qualche decina di euro, per lo più in moneta. Poi, non trovando altro di valore e sapendo di correre il rischio di essere scoperti, si sono dileguati lasciando alle loro spalle un considerevole danno alla struttura.

Una circostanza che non ha comunque scoraggiato il proprietario che già in giornata ha ripreso l’attività. Ma non ha mancato di segnalare che da almeno un mese quel punto del corso è privo di illuminazione pubblica, una circostanza che ha certamente favorito i malviventi. Il bar era già finito nel mirino alla fine di gennaio del 2024: allora un incappucciato aveva forzato la porta d’ingresso e puntato la cassa. Ma anche in quella circostanza il bottino era stato esiguo, una sessantina di euro in tutto. Solo qualche giorno fa un gruppo di esercenti, poco meno di una trentina, si era riunito nella sede di Ascom per individuare le misure più efficaci sul fronte della prevenzione vista l’impennata di furti ai danni di negozi. Si è ipotizzata la creazione di una chat dedicata, un canale social e il ricorso ai vigilantes, già utilizzati per prevenire le risse.

Umberto Zanichelli