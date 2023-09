Sottraggono un trattore a un’azienda agricola. E non è il primo colpo

Un trattore di marca Merlo, con braccio telescopico, è stato rubato l’altra notte all’azienda agricola in località Cascina Costarossa di Valle Lomellina. Un bottino identico a quello di un altro furto di poche notti prima, la scorsa settimana, in un’azienda agricola in Oltrepo, a Cornale. Su entrambi i furti indagano i carabinieri delle locali Stazioni, procedendo ovviamente per i due episodi distinti ma con il sospetto che possa trattarsi, nonostante la distanza geografica dei due obiettivi, di un’unica banda di ladri, interessata proprio a questi modelli specifici di trattori, di piccole dimensioni e non particolarmente costosi rispetto ad altri mezzi agricoli, ma forse più richiesti sul mercato illecito dell’usato. Con le aziende agricole sempre nel mirino dopo un altro furto di attrezzi da un capannone a Confienza.

S.Z.