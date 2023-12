Sottosegretario Borgonzoni in visita ai luoghi simbolo

Il museo della Certosa, l’arca di Sant’Agostino nella basilica di San Pietro in Ciel d’Oro e il teatro Fraschini: il sottosegretario alla cultura Lucia Borgonzoni ha compiuto ieri una visita istituzionale ad alcuni dei luoghi simbolo di Pavia. Accompagnata dal vicepresidente del Senato Gian Marco Centinaio, ha anche incontrato i rettori dell’Università di Pavia e dei collegi Alberto Lolli (Borromeo) e Alessandro Maranesi (Ghisleri). La visita del sottosegretario ha fornito l’occasione per discutere col direttore della Certosa, Claudio Ragosta, delle opportunità di proiezione e valorizzazione internazionale del museo, con iniziative da programmare insieme al ministero della cultura. Ulteriori progetti potranno riguardare il Fraschini, l’Università e i collegi storici, anche in occasione del 500° anniversario della battaglia di Pavia del 2025 e dei 1.200 anni dell’editto di Lotario, col quale fu fondata la scuola di studi antenata dell’odierno Ateneo.

"Pavia è un territorio ricco di cultura che merita tutta la nostra attenzione - ha detto il sottosegretario alla cultura -. Il ministero c’è e ci sarà per un percorso condiviso, che valorizzi questi luoghi di straordinaria bellezza, da promuovere ancora di più in Italia e nel mondo". "Sono certo che il sottosegretario rientri a Roma con maggiore consapevolezza del carico di storia, cultura e tradizioni che Pavia può vantare - ha aggiunto Centinaio -. È la premessa per organizzare insieme, città e ministero, interessanti iniziative; torneremo a confrontarci". M.M.