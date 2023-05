Sostituzione dei binari Giorni di disagi

Lavori in vista sul ponte sul Po, con interruzione della linea ferroviaria tra le stazioni di Pavia e Bressana. Si tratta di un intervento sul viadotto ferroviario che corre sotto l’ex Statale 35 “dei Giovi“, con i binari che verranno sostituiti con "innovativi dispositivi per mitigare i fenomeni di dilatazione termica", come spiegato nel comunicato stampa diramato ieri da Rfi (Rete Ferroviaria Italiana). L’intervento è previsto per i prossimi due week-end, sabato 13 e domenica 14 e poi sabato 20 e domenica 21 maggio. Per questi quattro giorni i lavori di manutenzione sulla linea Milano-Genova provocheranno "modifiche al programma di circolazione dei treni", sia regionali che a lunga percorrenza, che verranno comunicate, sia con avvisi nelle stazioni che sui siti internet, dalle diverse imprese ferroviarie coinvolte. S.Z.