Sos nel panificio industriale per un braccio schiacciato

Infortunio sul lavoro, ieri verso le 8, nel capannone industriale di un panificio lungo la Sp33 Voghera-Genestrello. Un operaio di 39 anni è stato soccorso con i mezzi inviati dalla centrale operativa di Areu, l’ambulanza e l’automedica con il rianimatore a bordo. L’uomo è rimasto ferito a un braccio, schiacciato pare da un macchinario, ma la dinamica dell’incidente è al vaglio degli ispettori dell’Unità prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro (Psal) di Ats Pavia, competenti appunto per gli infortuni sul lavoro. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri della Compagnia di Voghera.

Il ferito non ha avuto bisogno di essere rianimato, è rimasto sempre sveglio e cosciente. Anche se dall’allarme lanciato per le urla di dolore dell’operaio si poteva temere il peggio, le conseguenze sono state meno gravi del temuto, con il trasporto sull’ambulanza in codice verde all’ospedale di Voghera, dove il ferito è stato sottoposto agli esami diagnostici per accertare le lesioni riportate e stabilirne la prognosi. Accertamenti in corso anche per verificare il rispetto delle norme sulla sicurezza.

Stefano Zanette