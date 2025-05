Sos dottori in Lomellina. I fantasmi sono ottanta

VIGEVANO (Pavia)

In Lomellina mancano 80 medici di base. Il dato emerge dall’analisi degli ambiti della provincia dove complessivamente mancano 207 dottori. Un numero reso ancora più preoccupante dal fatto che, soltanto un anno fa, a mancare in provincia erano soltanto 74 camici bianchi, dei quali 31 in Lomellina e 7 a Vigevano dove oggi sono invece 25, destinati a crescere per il pensionamento in estate di diversi medici di famiglia. In realtà i numeri non sono quelli di un abbandono del ruolo: semplicemente la Regione ha adottato un sistema di calcolo più aderente alla realtà. Quello nuovo indica infatti come ottimale il rapporto di un medico ogni 1.200 residenti, mentre in precedenza era di un dottore per 1.300 abitanti. In più si è aggiunto il calcolo per il fabbisogno dell’attività oraria, stimato in un medico ogni 5mila residenti.

Un sistema che ha tra i propri effetti anche quello di fare sì che, soprattutto negli ambiti più piccoli, non si possa esercitare il diritto di libera scelta. E spesso, anzi, la medicina di base sia assicurata da professionisti che operano come sostituti e quindi cambiano spesso, facendo venire meno l’indispensabile rapporto di fiducia e confidenza tra medico e paziente.

Con il nuovo sistema di calcolo a Vigevano i posti scoperti risultano 25; nell’ambito di Mortara 7, in quello di Mede 5, a Tromello tre come in quello di Valle-Sartirana. A Sannazzaro di medici ne mancano 3; 5 a Dorno e Candia; uno a Garlasco e 4 a Cilavegna. Non se la passano meglio Palestro (2), Robbio (3), Gropello (4), Zinasco (3), Cassolnovo (4) e Gambolò (3). Questa la situazione attuale, per la quale non esistono possibilità di miglioramento in tempi brevi. All’ultimo bando per medici di base le domande presentate per tutto il Pavese sono state 18, di cui 16 ammesse: tra gli aspiranti medici di base undici sono ancora corsisti in fase di formazione e solo due hanno indicato come destinazione la Lomellina, mentre la maggioranza preferisce Pavia e il suo territorio.

Va molto meglio invece per i pediatri che in tutta la provincia contano solo quattro posti scoperti, di cui uno nell’ambito di Vigevano e l’altro in quello di Mortara. Le domande sono state oltre una ventina.