Belgioioso Medievale. Un tuffo nella storia tra duelli, dame e giullari

BELGIOIOSO (Pavia)Due giorni di festa per compiere un viaggio sulle ali del tempo e scoprire come vivevano i nostri antenati. Dame e cavalieri che popolavano il ducato sforzesco domani e lunedì tornano protagonisti di Belgioioso Medievale, la terza edizione di un’esperienza indimenticabile per appassionati di storia, cultura e avventura di ogni età. L’iniziativa rientra nel progetto “Storia e sapori tra colline e pianura“, sostenuto dalla Regione nell’ambito del bando Lombardia Style e coinvolge cinque comuni della Bassa Pavese e dell’Oltrepò dove si intrecciano storia, cultura e enogastronomia. L’antico edificio e le vie principali della città accoglieranno falconieri, sbandieratori, giocolieri, musici, danzatori e giullari, che offriranno una festa allegra e variopinta, per il divertimento di grandi e piccini.

Tutto farà tornare indietro nel tempo: con strumenti storici e costumi d’epoca, sarà eseguita una musica medievale, mentre lo spassosissimo Milfo lo Buffon Giullare regalerà divertenti burle, racconti e storie che appartengono al passato. Il gruppo di sbandieratori “Contrada della Corte“ si esibirà in evoluzioni coreografiche e spettacolari, accompagnate da rulli di tamburi e dallo squillare delle trombe, invece “I Falconieri di sua maestà“ mostreranno la magnificenza dell’antica arte falconiera: guardando fisso nel cielo si vedranno volare gufi, falchi e altri splendidi rapaci.

La presenza di un vasto campo storico, allestito nel giardino popolato da cavalieri, dame e mercanti, e i numerosi banchi di arti e mestieri consentiranno di aprire una finestra sull’età di mezzo consentendo di osservarne gli usi e i costumi.

La manifestazione si aprirà alle 10 di domani e sarà un susseguirsi di tornei di cavalieri che si sfideranno a colpi di spada lunga in armatura aperti a combattenti di entrambi i sessi nel “Gran torneo di Belgioioso“, ma anche di tiro con l’arco con il “Torneo de li dannati: a caccia del diavolo“. Non mancheranno poi spettacoli di fuoco e danze. Alle 21,30, quando il sole sarà calato, il castello ospiterà un gran corteo storico con torce infuocate, prima dello spettacolo del fuoco (alle 22) e del concerto la “Corte di Lunas“.

Lunedì sempre dalle 10 ci saranno ancora giochi per bambini, laboratori artigianali, punti di ristoro con specialità tipiche oltre al Cantagallo, il menestrello più colorato del mondo, riconoscibile dalla sua inconfondibile cresta usata come cappello. A mezzanotte la manifestazione a ingresso gratuito si chiuderà e, come accadde a Cenerentola, si tornerà nel 2025.