Turismo magro. I commercianti al Comune: uniamo le forze

Un tavolo di confronto tra il Comune e la Ascom per mettere a punto una strategia comune che abbia come obiettivo quello di pianificare il turismo a Vigevano coinvolgendo tutti i soggetti che possano essere coinvolti nel progetto. È quanto è contenuto nella lettera firmata da presidente dell’Associazione commercianti di Vigevano, Renato Scarano (nella foto) e dal segretario Massimo Negri, inviata nei giorni scorsi alla vice-sindaco Marzia Segù e all’assessore al turismo Paolo Motta. A fare da volano all’iniziativa sono stati i dati, per nulla confortanti, del turismo in città diffusi nei giorni scorsi che dicono come l’appeal della città ducale, che pure potrebbe offrire percorsi di valore assoluto, sia in calo.

"Sono numeri da non sottovalutare – è la considerazione dei vertici di Ascom – e che hanno un’inevitabile ripercussione sull’economia cittadina". Ecco allora la necessità di affrontare la questione con un tavolo che metta a punto un piano di rilancio turistico della città, la nuova strada, per decenni indicata ma mai intrapresa, per il futuro dopo che da mezzo secolo almeno Vigevano ha dovuto cedere lo scettro di capitale italiana della calzatura. Una bozza Ascom l’avrebbe anche messa a punto ed è pronta a metterla sul tappeto in caso il Comune fosse interessato. I punti salienti riguardano l’identità della città e i suoi valori, intesi come monumenti ma anche come tradizioni e cultura e per svilupparli è necessario un coinvolgimento della comunità locale. Ovviamente tutto non può prescindere da un rilancio dell’immagine della città a livello nazionale e da una politica di marketing e promozione. Un punto interessante riguarda lo "storytelling", vale da dire il racconto dello stile di vita della città, un elemento che altrove ha dato risultati di grande di rilievo. Ora non resta che attendere la risposta del palazzo.

Umberto Zanichelli