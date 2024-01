“Soliti Idioti 3“. Camilla Zanellati tra i protagonisti

Ha dodici anni e da quando ne aveva sei ama recitare. Nel curriculum di Camilla Cloe Zanellati figurano già spot pubblicitari, la partecipazione a videoclip musicali e l’apparizione in diversi cortometraggi oltre alla partecipazione alla trasmissione televisiva intitolata “La tv dei 100 e uno”, andata in onda in prima serata su Canale 5 dal 15 al 29 marzo 2023 e condotto da Piero Chiambretti. Qui bambini di età compresa tra i 6 e gli 11 anni dovevano mettere in mostra i loro talenti attraverso performance musicali e non solo, dibattere sui temi di attualità e interagire con personaggi dello spettacolo. . Ora però la carriera della giovanissima attrice, studentessa di prima media all’istituto “Besozzi” di Vigevano fa un importante passo in avanti sul grande schermo dove ha interpretato la figlia dell’attore (nonchè regista e conduttore televisivo e radiofonico) Francesco Mandelli, dal 25 gennaio nelle sale con Fabrizio Biggio con il filme “I soliti idioti 3”. "Camilla ha iniziato molto presto – racconta Monica Fabbiani, la mamma - e nonostante l’impegno non sia leggero non ha mai avuto problemi con la scuola". Camilla, che pratica anche nuoto a livello agonistico, quando è impegnata in qualche produzione studia in viaggio o alla sera. Sulla sua esperienza nel mondo dello spettacolo, alla quale si sta avvicinando anche la sorellina Cecilia Iris, 5 anni appena, Camilla è molto riservata. "La vive come una esperienza personale – aggiunge ancora la mamma – senza sbandierarla, un fatto che apprezziamo molto. I suoi insegnanti e i suoi amici l’anno sempre sostenuta in questa avventura".

U.Z.