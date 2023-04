Sms più falsa telefonata per carpire i codici e prelevare 500 euro

Con un falso sms e una telefonata subdola due truffatori hanno carpito i codici della sua Postepay e poi, in gran fretta, hanno prelevato poco più di 500 euro dal conto corrente. La vittima, un castelleonese, quando se ne è accorto, a dicembre, si è recato in caserma per denunciare il raggiro. I militari hanno cominciato le indagini, partendo dai numeri telefonici impiegati dai ladri per contattare la vittima e dal conto dove sono stati depositati i soldi. Sono quindi arrivati a identificare i presunti truffatori, un 21enne napoletano e un 58enne di Frosinone, che sono stati denunciati per indebito utilizzo di codici. Dei soldi, però, nessuna traccia.

P.G.R.