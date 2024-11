Siziano, il personale è fuori per un intervento di soccorso: ladri svaligiano la sede della Croce Rossa

Siziano (Pavia), 23 novembre 2024 - Erano usciti per un intervento di soccorso, al rientro hanno trovato forzata la porta d'ingresso. I ladri hanno preso di mira la sede della Croce Rossa di Siziano, in via della Stazione, nella serata di ieri, venerdì 22 novembre, verso le 20. Al rientro dall'intervento il personale della locale Cri ha avuto la spiacevole sorpresa di trovare l'interno della sede messo completamente a soqquadro dai malviventi, che hanno rubato un computer portatile e due telefoni cellulari, per un valore non quantificato, al quale si aggiunge il danno per le dotazioni di servizio non più disponibili perché sottratte dai ladri.

Malviventi senza scrupoli, che hanno approfittato proprio di un momento in cui la sede era incustodita per un intervento di soccorso, sapendo di avere il tempo necessario per forzare senza troppa difficoltà la porta d'ingresso obsoleta e facile da aprire e introdursi così nei locali per arraffare quello che avrebbero poi potuto rivendere a ricettatori per ricavarne soldi facili. Appena il furto è stato scoperto sono stati chiamati i carabinieri, della locale Stazione, della Compagnia di Pavia, che sono intervenuti per il sopralluogo, ma quando i ladri avevano già avuto anche il tempo di fuggire e far perdere le proprie tracce.