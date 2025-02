Sindaci pavesi al presidio degli agricoltori

Una richiesta di sostegno alla lotta che gli agricoltori stanno portando avanti arriverà in consiglio comunale a Pavia. Il sindaco Michele Lissia, che venerdì ha incontrato una delegazione di manifestanti, da martedì in presidio permanente a Casteggio, ha promesso il coinvolgimento di tutta l’assemblea cittadina. "Abbiamo trovato una persona molto disponibile con la quale siamo riusciti a confrontarci per un’ora e mezza" ha detto Enrico Chioetto, uno dei portavoce di Riscatto agricolo, l’organizzazione che ha fatto partire la protesta per ottenere lo stato di crisi, dopo un’annata agricola difficile per il maltempo. Nel frattempo l’assessore all’ambiente Lorenzo Goppa ha definito "proficuo l’incontro con gli agricoltori, che hanno spiegato il loro disagio e chiesto l’adesione a una serie di iniziative. Da parte del Comune c’è l’impegno a far capire ai consumatori che i prodotti che arrivano sulle loro tavole sono di qualità per il bene della loro salute".

Oggi alle 16 tutti i sindaci della provincia sono stati invitati al presidio di Casteggio. "Speriamo che vengano in buon numero – ha aggiunto Chioetto –. Alcuni sono agricoltori e vivono sulla loro pelle le difficoltà che proviamo a causa di prezzi troppo bassi ai quali vengono acquistati i nostri prodotti, oltre ai costi elevati per salvare le piante colpite dal meteo avverso". Hanno promesso di essere presenti l’assessora regionale Elena Lucchini e il presidente della Provincia Giovanni Palli. "Vogliamo farci conoscere – ha aggiunto il portavoce –. Per questo abbiamo chiesto un incontro al prefetto di Pavia e martedì saremo in sit in alla granaria alla Borsa di Milano. In vista della commissione agricoltura del 12 in Regione, raccoglieremo documenti per dimostrare che la richiesta di uno stato di crisi è fondata".