Silvano Pietra, trattore ribaltato nei campi: feriti padre e figlio

Silvano Pietra (Pavia), 21 gennaio 2024 - Padre e figlio sono rimasti feriti nello stesso incidente sul lavoro.

Uno era alla guida del trattore che si è ribaltato, l'altro non era a bordo del mezzo agricolo ma è stato comunque coinvolto.

Un duplice infortunio dalle conseguenze gravi, ma per fortuna senza pericolo di vita, con i due agricoltori, di 49 e 21 anni, che per le ferite riportate sono stati entrambi trasportati in codice giallo in ospedale, uno con l'elisoccorso al Policlinico San Matteo di Pavia, l'altro con l'ambulanza all'ospedale di Voghera.

L'incidente è successo nel pomeriggio di oggi, domenica 21 gennaio, nelle campagne di Silvano Pietra, nei campi coltivati tra la frazione Ghiaie e la sponda oltrepadana del Po, in località Cascina Bettolino. Oltre ai soccorsi sanitari di Areu, sul posto sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Voghera e poi gli ispettori di Ats Pavia, competenti per gli infortuni sul lavoro.

Per poter soccorrere il conducente del trattore è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco, con una squadra da Voghera, che con l'attrezzatura specifica hanno estratto il ferito dal mezzo agricolo che si era capovolto. La dinamica dell'incidente è ancora in fase di accertamento, ma il ribaltamento del trattore sembrerebbe essere stato causato dall'improvviso cedimento del terreno fangoso.