Siglato un accordo internazionale con la Tufts University

L’università di Pavia e la Tufts University che ha sede a Boston nella giornata di inaugurazione dell’anno accademico hanno siglato un accordo di collaborazione. L’impegno sottoscritto dal presidente Sunil Kumar e dal rettore Francesco Svelto prevede collaborazioni che comprendono soggiorni di studio all’estero, scambi di docenti, programmi accademici e iniziative strategiche di ricerca. I progetti congiunti tra docenti riguardano la ricerca in diversi campi, tra cui la biomedicina, la fisica, la nutrizione e la salute pubblica. Tra le principali novità, la proposta di lauree congiunte o doppie lauree in ingegneria elettronica e bioinformatica, biologia, chimica e analisi dei dati, che saranno sviluppate nei prossimi anni.

"Da americano – ha detto il presidente Kumar, ospite d’onore dell’inaugurazione – mi vien da dire: perché accontentarsi di una laurea, quando se ne possono avere due? La Tufts e Pavia sono due università diverse, una è pubblica e l’altra è privata, una è grande e l’altra media, una ha un’importante facoltà di legge e l’altra l’ha avuta solo all’inizio del 20° secolo e non dà la laurea in legge, ma le differenze sono il nostro punto di forza. E comunque uno dei nostri fondatori, Giorgio Biandrata, ha insegnato Medicina a Pavia fino al 1.556 prima di essere cacciato dall’Inquisizione e costretto a rifugiarsi in Svizzera".

La collaborazione tra i due atenei è cominciata 11 anni fa nel settore delle arti, partendo da un corso in storia della musica che si tiene a Cremona. Da quello sono stati sviluppati tanti programmi ai quali ha partecipato anche il rettore quando era docente. "Non vedo l’ora di poter collaborare - ha proseguito Kumar - e, se lo faremo nel modo giusto, potremo avere qualcosa di unico".

