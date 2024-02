Si ridisegna piazza Martiri. La fontana potrebbe sparire

Da Piazza Martiri, quella su cui si affaccia il municipio di Mortara, potrebbe sparire la fontana del Settecento che da almeno 35 anni è stata collocata in quella posizione. Potrebbe essere l’esito del progetto di restyling che l’amministrazione comunale ha commissionato ad un professionista. Da investire ci sono 150mila euro provenienti da un bando regionale. La fontana non sarà il primo punto di cui occuparsi però: in prima battuta verrà rifatta la pavimentazione in porfido, oggi in alcuni tratti sconnesso anche a causa del continuo transito dei mezzi impegnati per anni nel mercato settimanale che un tempo era ospitato in quella zona e che dovrebbe essere realizzato in continuità con quello di piazza Dughera; poi si interverrà sul verde eliminando quello più alto che hanno un certo impatto con la facciata del municipio e allungando le aiuole in modo da scoraggiare il parcheggio selvaggio. E poi si valuterà il futuro della fontana, da tempo senz’acqua a causa di un guasto che non è stato possibile riparare. Non essendo soggetta ad alcun vincolo da parte della Soprintendenza la fontana potrebbe essere smantellata dando così una nuova linea alla piazza della quale da decenni è diventato un elemento in grado di caratterizzarla.U.Z.