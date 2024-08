Shock alle antiche mura spagnole. Perde l’equilibrio mentre è seduto. Precipita nel dirupo della ferrovia

Se l’è cavata con contusioni in diverse parti del corpo, miracolosamente senza fratture o traumi più gravi. Ma ha corso un grave pericolo il 26enne albanese che, poco prima dell’alba di ieri, è stato recuperato dai vigili del fuoco dopo una rovinosa caduta nel dirupo delle mura spagnole, in viale Nazario Sauro.

Pare che il giovane fosse con un amico, che lanciato il tempestivo allarme. Percorrendo il viale alberato da Porta Milano, il punto della caduta è quasi alla sommità della salita, poco prima dello spiazzo circolare e del curvone a sinistra che porta alla buca del parcheggio nell’area Cattaneo. Un punto dove i resti delle mura spagnole, dalla parte del marciapiede di viale Nazario Sauro, hanno l’altezza di un muretto che si affaccia però sul dirupo profondo che termina sui binari della linea Pavia-Codogno-Cremona, nel tratto in trincea tra le mura e il retro delle case di viale Indipendenza. Una zona, a fianco del castello, centrale ma allo stesso tempo un po’ decentrata rispetto al centro storico, senza traffico notturno, tradizionalmente nota ai giovani pavesi di qualche decennio fa per appartarsi in cerca d’intimità, e poi anche zona di spaccio.

Cosa ci facessero il 26enne e l’altra persona non è dato saperlo con esattezza, con la polizia di Stato che ancora indaga anche senza aver riscontrato responsabilità per una caduta considerata accidentale. Sta di fatto che verso le 5.30 di ieri è scattato l’Sos che ha portato sul posto i vigili del fuoco e l’ambulanza. La caduta è stata attutita dalla fitta vegetazione e il 26enne, recuperato dai pompieri con tecniche Saf, Soccorso alpino e fluviale, è stato messo in sicurezza e portato in ospedale.

Stefano Zanette