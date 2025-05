Sfide solidali dopo il Covid. Progetto compie cinque anni : "Ora puntiamo ai più giovani"

Nato nei primi mesi dell’emergenza Covid, un gruppo di persone ha avvertito la necessità di devolvere una piccola quota del proprio reddito per alcuni mesi a favore di un fondo a sostegno di persone o famiglie che si trovano in difficoltà: cinque anni dopo, il progetto "Nessuno si salva da solo" ha un ruolo centrale nella solidarietà cittadina. Martedì sera, i componenti del sodalizio si sono incontrati per fare il punto sulla gestione del progetto promosso da numerose associazioni, sui risultati ottenuti e sulle prospettive future. Finora da 380 donatori sono stati raccolti 350mila euro che hanno sostenuto 270 famiglie e attività.

All’incontro è stato ospite Papa Abdoulaye Mbodj, primo avvocato africano del Foro di Milano, che ha proposto una testimonianza sul tema "L’educazione: strumento e motore di integrazione e sviluppo". Oltre 306mila fino al 31 marzo gli aiuti erogati. Di questi 23.540 euro sono stati destinati ad "Adotta un bambino al Grest". Soltanto nel 2024 sono stati 50 i bambini, 112 nei cinque anni di "Nessuno si salva da solo", che hanno potuto frequentare il Grest grazie agli aiuti ricevuti. Generosità che Caritas chiede anche quest’anno attraverso "Grest-iamo insieme" perché nessuno rimanga da solo a casa.

Oltre ai centri estivi, "Nessuno si salva da solo" ha destinato più di 7mila euro per acquistare materiale scolastico e contrastare la povertà educativa: 41 gli interventi sostenuti dal 2020. "Interveniamo anche cercando di incentivare il risparmio energetico - ha spiegato Daniela Bonanni che è tra le fondatrici del progetto -, ma anche nelle opportunità educative e culturali con un occhio di riguardo per i minori."