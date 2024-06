Sfide globali, c’è un corso di laurea

Economia, storia, statistica e lingue straniere, con competenze aggiuntive offerte dall’antropologia socio-culturale, ma anche matematica, epidemiologia e teoria della complessità: sono alcune delle discipline che saranno insegnate nel corso di laurea in “Social sciences for global challenges“, percorso triennale in inglese che mira a formare futuri esperti sulle sfide globali come emergenze climatiche, pandemie, crisi demografiche, migrazioni e invecchiamento della popolazione unendo le scienze sociali e le “scienze dure“ quali matematica, fisica, biologia, chimica. "Per formare nuovi profili professionali è sempre più necessario il dialogo tra le scienze politiche sociali e le scienze dure – spiega Silvia Figini (nella foto), direttrice del Dipartimento di Scienze politiche e sociali dell’Università di Pavia che ha proposto l’insegnamento – Il corso di laurea in “Social sciences for global challenges“ è insegnato in inglese e mira a formare futuri esperti sulle sfide globali. Vogliamo fornire strumenti analitici e competenze organizzative per lavorare efficacemente nelle pubbliche amministrazioni e nelle organizzazioni internazionali e nazionali".

L’obiettivo di “Social sciences for global challenges“, corso di laurea unico nel suo genere in Italia, che ha aperto le iscrizioni in questi giorni, vuole aiutare a comprendere i costanti cambiamenti nelle dinamiche sociali, in particolare se legati a eventi dirompenti per la cui gestione è fondamentale mettere in campo strumenti interdisciplinari.

M.M.